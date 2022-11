Nicola Peltz : Elle a refusé que son mari lui parle dans le film

Alors que Brooklyn Beckham l’a suppliée de tourner avec elle, Nicola Peltz a décliné sa demande à cause de son accent.

Il a beau filer le parfait amour avec Nicola Peltz, Brooklyn Beckham ne sera pas pour autant pistonné par son épouse pour percer dans le cinéma. L’actrice, qui a réalisé le film «Lola James» en 2021, a raconté au Times, que son chéri l’avait suppliée de lui donner un petit rôle dans ce long métrage indépendant, dont la date de sortie au cinéma reste inconnue. L’Américaine de 27 ans avait alors accepté de lui faire tourner une scène avec elle. Mais le résultat a été plus comique qu’autre chose.

«J’ai commencé à rire si fort. Il avait l’accent le plus britannique de tous les temps. J’ai fini par supprimer cette scène au montage!» a-t-elle expliqué. Bien que compréhensif, le fils de David et Victoria Beckham, qui veut dix enfants, n’a pas caché sa déception. Petite consolation pour Brooklyn: Nicola a confirmé que l’Anglais de 23 ans apparaîtra quand même dans une scène du film en tant que figurant. On ne l’entendra ainsi pas parler.