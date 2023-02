Activiste aux États-Unis : Elle a réussi à bluffer tout le monde sur ses origines pendant 20 ans

Il apparaît aujourd’hui que la femme de 39 ans, devenue membre de la direction de cette organisation, a menti sur ses origines pendant près de vingt ans. Et c’est sa propre mère qui l’a balancée. Raquel Saraswati prétendait être d’origine latino, asiatique et arabe, alors qu’en réalité sa mère est Allemande et Britannique et son père Italien. «Je l’appelle Rachel. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Je suis aussi blanche que de la neige poudreuse, et elle aussi», a confié Carol Perone à The Intercept le 16 février dernier. «Elle a choisi de vivre un mensonge, et je trouve ça très très triste», a-t-elle ajouté.