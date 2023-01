Message poignant : Elle a tué leurs trois enfants, il lui pardonne

Conscient de la gravité de l’état de son épouse, Patrick Clancy avait opté pour le télétravail, afin de rester le plus possible auprès d’elle. Mardi, il s’était absenté 25 minutes pour aller chercher à manger quand l’impensable est survenu. Aujourd’hui, le père de famille a tout perdu, mais il a choisi le pardon.

Sur une page GoFundMe créée pour le soutenir, le trentenaire a publié un long texte dans lequel il partage son «choc» et sa «douleur». «Tout me fait penser à eux et quand j’arrive à dormir un peu, je rêve d’eux en boucle», explique Patrick.

Dans son témoignage, le père de famille rend hommage au «rire contagieux» et à la «beauté» de sa fille Cora et à la «pure gentillesse» de Dawson. Il écrit par ailleurs que le petit Callan a «toujours su comment me guérir». «Peut-être que c’est pour ça qu’il a tenu un peu plus longtemps, pour m’épargner toute la peine qu’il pouvait», témoigne Patrick. L’homme a également quelques mots pour sa femme: «Elle a récemment été dépeinte par des gens qui ne l’ont jamais rencontrée et qui n’ont jamais su qui était la vraie Lindsay», estime-t-il.