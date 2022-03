Procès à Nancy : Elle a tué son homme dans son sommeil avec un fusil

NANCY - Une femme de 55 ans comparaît, à partir de mercredi, devant la cour d'assises pour avoir tué son conjoint de 58 ans, pendant son sommeil, avec un fusil de chasse, en mai 2012, à Jarville-la-Malgrange.

S'estimant «harcelée» et «humiliée» par son compagnon, dont elle partageait la vie depuis 35 ans, la femme avait expliqué aux enquêteurs qu'une «voix» lui avait dicté sa conduite. L'accusée, aide à domicile de profession, a été victime du «syndrome de la femme battue», selon son avocate, Me Nathalie Tomasini, assistée de Me Janine Bonaggiunta. Sa cliente a vécu «le paroxysme de la violence psychologique» de la part de son concubin, a-t-elle souligné. «Si l'on veut faire de ce procès celui de la violence conjugale habituelle, alors on se trompe de dossier», rétorque Me Rui Manuel Pereira, avocat de la partie civile.