Elle a tué son mec avec de l'antigel pour toucher un héritage… qui n’existait pas

Deux jours avant, lui, Ina et des amis devaient rencontrer un «avocat» dans un aéroport afin de finaliser le versement astronomique de 30 millions de dollars. Or, selon l’un des fils de Steven, cet argent n’a jamais existé. Ryan Riley raconte en effet au New York Post que son père a reçu un e-mail d’une personne se présentant comme l’avocat d’un «parent éloigné». Cet homme souhaitait rencontrer le quinquagénaire et un rendez-vous a été organisé.