France : «Elle a vu Dupont de Ligonnès»: rebondissement dans la folle affaire

«Elle était absolument formelle»

L'affaire a connu un rebondissement rocambolesque avec l'annonce de l'arrestation de 11 octobre 2019 du meurtrier présumé à Glasgow. Un énorme «fail» des autorités et de la presse, la révélation d'une erreur sur l'identité de la personne interpelée ayant été révélée quelques heures plus tard.

Les théories les plus folles ont circulé sur la fuite de Xavier Dupont de Ligonnès, de l'exfiltration outre-Atlantique de toute la famille (NDRL: Les corps seraient un leurre et ne seraient pas ceux de la famille de Ligonnès) à l'enfermement dans un monastère. La piste du suicide n'a pas été écartée non plus. Une journaliste avait également reçu une lettre d'une personne prétendant être l'individu recherché. «Je suis vivant», lui-avait-il écrit.