Tuerie: Carnage dans une école primaire aux Etats-Unis

Tuerie : Carnage dans une école primaire aux États-Unis

Une jeune femme, munie d'«au moins» deux fusils semi-automatiques et d'un pistolet, a ouvert le feu lundi matin dans une école primaire de Nashville, dans le sud des États-Unis, et a tué au moins trois enfants et trois adultes avant d'être abattue, a annoncé la police.