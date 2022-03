Télévision : Elle accepte de se faire raser la tête pour 10 000 euros

C’est le genre de défi auquel seront confrontés les 15 candidats de «Dilemme», l’émission de téléréalité de W9 qui a rassemblé, pour son lancement, 900 000 téléspectateurs jeudi soir.

Ce programme présenté par Faustine Bollaert se veut une téléréalité «nouvelle génération». Elle a réalisé une part d'audience de 4%, plaçant W9 (groupe M6) en tête des chaînes de la TNT et en sixième position toutes chaînes confondues. La part d'audience moyenne de W9 est de 3%.

La productrice, Alexia Laroche Joubert, qui lança «Loft Story» en 2000, a promis une téléréalité «transparente» qui «assume tout». On a pu le constater jeudi soir avec un défi de taille pour Anaïs qui a dû sacrifier sa chevelure pour rentrer dans le jeu et apporter 10 000 euros à son équipe. Plus tôt, Kevin a accepté d’entrer nu dans le «Cube» pour 5 000 euros.