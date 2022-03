Elle accuse Miss France de l'avoir fait tomber

Rebecca Erivan, Miss Guadeloupe 2008, avait chuté en descendant d’un escalier lors de la dernière élection de Miss France. Elle accuse Chloé Mortaud d’être responsable de sa mésaventure.

Voici ce qu’elle y déclare notamment: «Chloé Mortaud est responsable de ma chute, celle-ci n'a pas respecté l'ordre de passage de la chorégraphie prévue en répétition et elle est passée devant moi en me gênant et me serrant à l'extrémité de la marche, sans oublier que je portais la plus longue des robes… donc elle était susceptible de marcher dessus aussi…».