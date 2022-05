Texas : Elle accuse Travis Scott d'être responsable de la mort de son bébé

Une femme présente au festival Astroworld, organisé par le rappeur, affirme avoir perdu le bébé qu’elle portait après avoir été blessée durant l’événement.

Dans sa plainte, que TMZ a pu consulter, Shanazia Williamson déclare avoir été piétinée durant un mouvement de foule et avoir été blessée à l’épaule, au dos, à une jambe ainsi qu’au ventre. Elle estime que le rappeur, qui est remonté sur scène le 8 mai 2022 à Miami , et les autres accusés n’ont pas été capables de planifier et de gérer l’événement qui a causé ses blessures et provoqué le décès de son enfant à naître. Shanazia avait déposé une première plainte uniquement pour ses blessures, sans mentionner celle à l’abdomen. Elle l’a ensuite complétée à la suite de la mort de son bébé.