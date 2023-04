Affaire McCann: Elle affirmait être Maddie: les tests ADN ont livré leur vérité

Non, Julia Faustyna n’est pas Maddie McCann. La jeune Polonaise qui affirmait être l’enfant britannique disparue en 2007 au Portugal est désormais fixée. Après des semaines d’un suspense qui n’en était pas vraiment un, les résultats des tests ADN sont enfin arrivés. Ils certifient que la jeune femme de 21 ans est bien originaire de Pologne. «Elle est absolument, à 100% Polonaise. Elle a un petit pourcentage de Lituanie et de Russie, mais les résultats montrent qu’elle est Polonaise», a déclaré à Radar Online sa représentante, le Dr Fia Johansson .

La détective privée, qui est aussi notamment médium, actrice, productrice, psychologue et coach, assure toutefois que le combat de Julia n’est pas vain et qu’elle a «permis de faire avancer l’affaire Maddie».

Julia Faustyna, qui se fait aussi appeler Julia Wandelt, avait créé un buzz monumental en début d’année en confiant, photos et long témoignage à l’appui, qu’elle pensait être Madeleine McCann. Sa page Instagram avait rapidement atteint le million d’abonnés, avant d’être récemment désactivée, son histoire se révélant de plus en plus bancale.