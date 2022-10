Drame à Mont-Saint-Martin : «Elle aimait s'amuser, chanter, je pleure devant ses photos»

«Elle a travaillé comme serveuse et vécu à Athus pendant un an et demi ou deux ans. Ces trois derniers mois, elle vivait à Diekirch», raconte une ancienne cliente qui aimait échanger avec elle et écouter la voix de cette Portugaise de 40 ans, brillante lors des karaokés organisés dans des bars. Originaire de Porto, elle avait rejoint le Grand-Duché depuis plusieurs années. Elle aurait aussi un temps vécu à Pétange et son entourage lui connaissait quelques relations ces dernières années.