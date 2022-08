«Ca ne me fait pas kiffer»: Camille Lellouche appréhende son accouchement

«Ça ne me fait pas kiffer» : Camille Lellouche appréhende son accouchement

Ne cachant rien de sa vie privée à ses fans, Camille Lellouche s’est confiée dans une story vidéo sur Instagram, lundi, au sujet de sa grossesse qui lui cause bien des tourments. Enceinte de huit mois, l’humoriste et chanteuse a dévoilé sa silhouette afin de montrer son «évolution», en précisant qu’elle n’était «pas loin du but».

La Française de 36 ans, qui avait été critiquée à cause de son sketch sur sa grossesse , a ensuite expliqué sans détour qu’elle avait «très peur» de son accouchement imminent. «Est-ce que je me chie dessus? Bien sûr que oui. De tout, même des mots qu’on utilise: bouchon muqueux, poche des eaux, péridurale également… Ça ne me fait pas kiffer énormément», a-t-elle dit sur le réseau social.

«L'Évian, ça va deux minutes»

Comme si cela ne suffisait pas, Camille, «fatiguée et pas maquillée depuis deux mois», a pris plus de poids que ce qui est recommandé par le corps médical. «Je faisais 48 kg et là j’en fais 65. Youhou! Je pense que je suis à 16, 17 kilos là, et je vais finir à 20. Ma gynéco m’a dit qu’il fallait finir à 15 kilos. Donc pas du tout!»