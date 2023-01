Voitures de luxe, jets privés… : Jazz a besoin de 35 000 euros mensuels pour vivre

Jazz Correia s’est attiré les foudres de ses abonnés sur les réseaux sociaux. La vedette du programme de téléréalité «JLC Family» et influenceuse a incité ses followers sur Instagram à lui poser toutes les questions qui leur passaient par la tête. Une personne lui a alors demandé: «Combien te faut-il par mois pour vivre?». La réponse de celle qui avait déploré en 2021 la baisse de ses revenus, à la suite de la suppression de son compte Snapchat, a de quoi laisser songeur.

«Vous allez être choqués, mais je vais quand même répondre. Pour payer l’école, l’assurance maladie, l’assurance vie, les activités extrascolaires, les employés de maison, l’assurance voiture, les courses et l’essence, j’ai besoin de 35 000 euros par mois», a répondu l’épouse de Laurent, dont le pseudo sur Instagram est I am billionaire (je suis milliardaire, en français). Le couple n’hésite d’ailleurs pas à afficher son train de vie fastueux fait de voitures de luxe, de jets privés, de yachts et de virées shopping hors de prix.