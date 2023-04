Adele: Elle aurait enregistré un nouvel album en secret

Adele serait-elle une petite cachotière? Alors qu’elle a annoncé faire une pause dans sa carrière après ses concerts à Las Vegas, qui prendront fin en novembre 2023, la star aurait réservé une sacrée surprise à ses fans. Selon le Sun, la chanteuse aurait enregistré un nouvel album dans le plus grand secret, en 2022, et celui-ci devrait être dans les bacs dans le courant de l’année 2023. Pour écrire ses textes, la Britannique de 34 ans se serait inspirée de son histoire d’amour avec son fiancé, l’agent sportif américain Rich Paul , qu’elle a rencontré en 2021.

Les nouvelles chansons n’auraient plus rien à voir avec ses anciens tubes, souvent très mélancoliques. «Aujourd’hui, sa vie s’est totalement transformée. Elle est passée du fond du gouffre à être follement amoureuse, et elle veut que le monde entier le sache, confie un proche de l’artiste. Sa musique reflète cela et le prochain album sera le plus optimiste qu’elle ait jamais fait. Elle ne sera plus la reine des ballades déchirantes». Pour le moment, l’interprète de «Someone Like You» ne s’est pas encore exprimée à ce sujet.