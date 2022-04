Guerre en Ukraine : Elle aurait reconnu cette main parmi des milliers

Irina a été tuée à Boutcha, et sa prof de maquillage l’a identifiée sur un cliché. La jeune femme lui a rendu hommage sur Instagram, apprenant sans le vouloir la triste nouvelle à la fille de la victime.

Parmi le flot d’images insoutenables provenant ces derniers jours de Boutcha, une photo a été particulièrement relayée. Le cliché montre une main soigneusement manucurée, immobile dans les gravats de la ville meurtrie. Les doigts de la victime sont recouverts de vernis rouge, sauf l’annulaire, sur lequel on peut distinguer un cœur. En tombant sur cette photo, Anastasia a tout de suite pensé qu’elle connaissait la victime. «Cette manucure me disait vraiment quelque chose, mais je n’arrivais pas à me rappeler quoi», explique la maquilleuse à BFM TV.