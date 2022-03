Drame familial en Suède : Elle aurait séquestré ses filles pendant 10 ans

Une femme soupçonnée d'avoir séquestré ses trois filles à son domicile a été arrêtée en Suède, a indiqué la police. Les médias scandinaves évoquent dix ans de captivité.

La police suédoise soupçonne une femme de 59 ans d'avoir «restreint la liberté de ses enfants (...) pendant bien des années», a déclaré une porte-parole de la police, Ewa-Gun Westford. Plusieurs médias évoquent 10 ans de captivité. Selon le quotidien Expressen, l'une de ces filles, aujourd'hui adulte, a réussi à s'échapper de l'appartement à Bromölla, petite ville située entre un lac et la mer dans le sud du pays, et à convaincre un voisin de prévenir la police.

«Les rideaux étaient toujours fermés là-bas et on n'entendait aucun bruit dans l'appartement», a raconté un voisin au journal. «L'une des jeunes femmes a fait une sortie, et elle pouvait à peine marcher toute seule», a affirmé un autre voisin au quotidien Aftonbladet.