Drame d'Uckange : Elle avait poignardé sa fille et fait accuser son fils

THIONVILLE - Vingt-quatre mois de prison, dont six mois ferme, ont été requis mardi contre une mère d'Uckange qui avait poignardé sa fille de dix ans, puis convaincu son garçon de six ans de s'accuser à sa place.

Le parquet a également demandé au tribunal correctionnel de Thionville de prononcer une obligation de soins pour la mère, Samia G., une serveuse de 37 ans, qui comparaissait à huis-clos pour «violences aggravées» et «manquement à ses obligations éducatives». «Ma cliente a pu clarifier son geste de folie en expliquant qu'elle était fragilisée psychologiquement et physiquement au moment des faits», en mars 2009, a expliqué à l'issue de l'audience son avocat, Me Alexandre Bouthier.