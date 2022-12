Meurthe-et-Moselle : Elle avoue avoir causé un incendie mortel près de Nancy

La femme a «admis avoir procédé de même la veille, le 28 octobre 2022», a ajouté le magistrat. L'enquête, menée par la direction territoriale de la police judiciaire de Nancy, s'était très rapidement orientée vers la piste criminelle. La personne mise en cause doit passer devant un juge d'instruction jeudi en début d'après-midi en vue de sa mise en examen pour «destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraîné la mort», une qualification passible de la cour d'assises. Le parquet a demandé son placement en détention provisoire.

Le 29 octobre, un violent incendie avait partiellement ravagé un immeuble d'habitation de six étages à Essey-lès-Nancy. Les secours avaient été alertés à la mi-journée et d'importants moyens, dont une soixantaine de pompiers, avaient été déployés pour secourir les habitants. Une femme de 98 ans, évacuée de son appartement en arrêt cardio-respiratoire, avait été déclarée décédée après sa prise en charge par le SMUR. Selon le parquet, trois autres départs d'incendie ont été observés au cours des 18 mois précédents dans cet immeuble situé dans la commune de 8 700 habitants, à l'est de Nancy.