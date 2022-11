Marrion Areola : Elle clashe violemment la femme d'Hugo LLoris

Instagram et AFP

Marrion Areola et Marine Lloris ne passeront pas leurs vacances ensemble…

Alors qu'elle participait à un questions-réponses avec ses abonnés sur Instagram, l'un d'eux lui a demandé si elle s'entendait bien avec Marine Lloris, la femme du gardien n°1 de l'équipe de France. «Du tout!», a-t-elle répondu cash. «Pour la simple et bonne raison que c'est le genre de personne qui viendra te parler uniquement par intérêt». Bim. Et elle développe: «Quand je suis arrivée pour la première fois elle ne m'a jamais calculée (ni les autres fois d'ailleurs), même pas un seul bonjour, alors qu'elle était la plus ancienne».