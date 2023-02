Jeux de hasard : Elle commet une erreur et devient millionnaire

En France, une jeune femme qui ne joue que 3 ou 4 fois par an, «uniquement lors de grosses cagnottes et événements exceptionnels», a vu une publicité annonçant un jackpot de 16 millions d’euros pour le tirage du Super Loto du vendredi 13 janvier. Elle décide de tenter sa chance et, sur son compte en ligne de la Française des jeux (FDJ), elle joue ses chiffres porte-bonheur et valide sa grille.