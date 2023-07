Royaume-Uni: Elle couche en secret avec un patient: il s’écroule, elle le laisse mourir

Penelope Williams va devoir entamer une reconversion professionnelle. Lundi au terme d’une audience, la Britannique de 42 ans a été radiée de l’ordre des infirmières pour avoir jeté le discrédit sur la profession. Les faits reprochés à Penelope Williams remontent au mois de janvier 2022, à une époque où elle travaillait dans l’unité de soins rénaux de l’hôpital de Wrexham (ouest de l’Angleterre). C’est là qu’un an auparavant, elle a rencontré Paul*, un patient souffrant de plusieurs problèmes de santé et fréquentant régulièrement l’établissement.

L’infirmière et le patient ont alors entamé une liaison secrète, raconte la BBC. Le soir du drame, Penelope s’est rendue chez une collègue avant de retrouver son amant dans la voiture de celui-ci, sur le parking de l’hôpital. Le couple illégitime était en plein rapport sexuel quand Paul a été victime d’un arrêt cardiaque. Il était presque minuit quand la quadragénaire a appelé sa collègue, totalement paniquée. La femme a conseillé à Penelope d’appeler une ambulance, mais elle ne l’a pas fait. Arrivée sur les lieux, la collègue de la Britannique a découvert Paul inconscient et partiellement déshabillé. Elle a appelé les urgences.

Des versions changeantes

La mort du patient a été prononcée peu après et attribuée à une insuffisance cardiaque ainsi qu’à une maladie rénale chronique. Dans un premier temps, l’infirmière a expliqué à la police s’être rendue sur le parking après avoir reçu un appel à l’aide de Paul, qui ne sentait pas bien. Le lendemain, elle a avoué qu’elle entretenait une liaison extraconjugale avec le défunt.

Penelope n’a ensuite cessé de changer sa version des faits. En février 2022, la quadragénaire a nié cette aventure devant des fonctionnaires de l’Office de la santé publique. Puis trois mois plus tard, lors d’une audience disciplinaire, la Britannique a confirmé l’existence de cette liaison et le fait de n’avoir pas appelé d’ambulance. En conséquence, elle a perdu son emploi.

Lundi, le Conseil des infirmières et des sages-femmes a pris en compte les remords de Penelope Williams. Mais il a estimé que l’employée avait fait passer ses propres intérêts avant ceux de Paul et que cette faute grave remettait en cause son aptitude à exercer. En la radiant de l’ordre des infirmières, le jury a conclu qu’elle ne pouvait bénéficier d’aucune circonstance atténuante. La Britannique n’a cependant pas perdu tout espoir de pouvoir encore exercer sa profession: elle pourra faire une demande de réintégration dans 18 mois.