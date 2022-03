Elle craque pour un autre que DiCaprio

Bar Refaeli, le splendide top-modèle qui partage la vie de l’acteur de «Titanic», a un faible pour Freddie Ljungberg, footballeur suédois.

Dans l’interview qui accompagne les photos, on apprend que Bar Refaeli fond pour un autre que Leonardo DiCaprio, son petit ami depuis 2005. À la question «Quel est le sportif sur lequel vous craquez en secret?», la belle répond: Freddie Ljungberg, le joueur de foot suédois qui a marqué les esprits en posant en slip pour Calvin Klein. Pourquoi? «Pour moi, un mec est sexy quand il n’essaie pas de l’être», dit-elle. Et quand il s’agit d’impressionner un joli garçon inconnu, Bar a un truc imparable: «Le meilleur moyen est de l’ignorer».

Toutefois elle ne draguera pas un homme dans deux cas: «S’il est marié et s’il lui faut plus de temps que moi pour être prêt à une relation». Dans ce dernier cas, on se demande quel garçon ferait attendre la déesse. Miss Refaeli avoue qu’elle est folle des téléphones portables. Elle en change souvent: «J’en ai parfois trois en même temps, révèle-t-elle, car je n’arrive pas à choisir celui que je préfère».