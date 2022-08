Body positive: Elle crée des vidéos de fitness pour les personnes obèses

«J’ai tout de suite été découragée, parce que mon corps n’était tout simplement pas capable de bouger comme les femmes à la corpulence plus fine que l’on voit dans ces vidéos. Les entraînements ne sont pas toujours adaptés à notre corps, que ce soit en fonction de notre poids ou de notre condition physique», déplore l’Américaine. Elle a donc pris les choses en main et développé ses propres exercices, spécialisés pour les corps plus size. «Je voulais créer des exercices pour les gens comme moi.»

Apprendre à s’aimer

Au début, elle poste des vidéos sur TikTok et Instagram. Face à l’engouement et aux réactions positives, Chamarra Bentley crée une application mobile, appelée «Ready Get Fit Go», lancée au début de l’été. Les exercices s’adressent aux personnes en surpoids, obèses, à mobilité réduite et aux femmes enceintes. L’app propose également des recettes et des tuto bien-être. «Il s’agit de bien plus que de perdre du poids, mais aussi d’apprendre à s’aimer et à se sentir bien dans son corps».