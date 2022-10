Réactions violentes: Elle fait scandale en épilant le monosourcil de sa fille de 3 ans

«La peau des enfants est certes plus sensible que celle des adultes, mais si l’épilation est réalisée avec précaution à l’aide d’une cire adaptée aux peaux sensibles, elle ne présente aucun danger, explique le Dr Marianne Meli, dermatologue et directrice médicale dans une clinique spécialisée. Les effets secondaires, s’il y en a, sont les mêmes chez l’enfant et l’adulte, à savoir des rougeurs autour du follicule pileux, des brûlures et des démangeaisons de la peau», explique-t-elle. Ces effets sont toutefois passagers et n’entraînent donc pas de lésions à long terme. «D’un point de vue dermatologique, l’épilation d’un enfant de trois ans n’a donc rien de préoccupant. Cela peut, en revanche, être le cas d’un point de vue psychologique», précise-t-elle.