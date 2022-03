Drôle de méditation : Elle danse avec 12 000 abeilles sur le corps

Une Américaine médite en dansant dans le plus simple appareil avec des milliers d'abeilles collées à elle. Elle a publié des vidéos sur un réseau social.

«C'est une danse à deux comme une autre, raconte-t-elle. Les 12 000 abeilles se pressent contre chaque côté de mon corps avec leurs puissantes ailes, je résiste un instant et ensuite je me laisse entraîner avec elles. C'est une profonde méditation et je sens l'esprit de la ruche m'envelopper et me porter (...). J'ai l'impression d'être à la fois une guérisseuse, une danseuse, une artiste, une constructrice de structures et une apicultrice», conclut-elle.