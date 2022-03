Procès Maëlys : Elle découvre dans la presse que Nordahl est son ex

Nordahl Lelandais comparaît depuis le 31 janvier devant les assises pour le meurtre de la petite Maëlys. Une de ses ex a témoigné, l'accusé lui a donné un autre prénom.

L'infirmière a rencontré Lelandais sur Tinder, où il avait menti sur son prénom et son métier. AFP/Benoit Peyrucq

Le procès du meurtrier présumé de la petite Maëlys, Nordahl Lelandais, se poursuit. Dans la matinée, plusieurs témoins vont encore se confier sur leur relation avec l'accusé, dans le cadre de l'examen de personnalité de Lelandais. L'audience a débuté avec le témoignage de Laure, une jeune femme ayant fréquenté l'accusé de manière décousue entre 2016 et 2017. L'infirmière a rencontré Lelandais sur Tinder, où il avait menti sur son prénom et son métier. Elle évoque une relation «tendre et sans violence».

En décembre 2016, Laure tombe enceinte et avorte. L'accusé lui avait dit qu'il n'était pas capable de s'occuper d'un enfant et qu'elle pouvait faire «comme elle voulait» pour la grossesse. Leur relation s'interrompt et reprend entre mai et août 2017, soit entre la mort d'Arthur Noyer et celle de Maëlys.

Elle découvre la véritable identité de son ex dans les médias. Laure raconte que Nordahl Lelandais ne lui a jamais donné sa vraie identité: elle croyait qu'il s'appelait Jordan. C'est seulement quand l'affaire Maëlys a éclaté qu'elle a compris à qui elle avait eu affaire. Elle explique qu'elle ne s'est jamais rendue chez lui et que leurs relations sexuelles se déroulaient la plupart du temps dans sa voiture.

«Pas le temps en ce moment, mais t'inquiète»

La jeune femme raconte avoir surpris son partenaire en train de filmer leurs ébats en rejouant une scène de «Cinquante nuances de Grey». Elle n'a rien dit. Le 23 août 2017, Nordahl Lelandais pose un lapin à Laure. Elle le relance le 27 août, soit le jour de l'enlèvement de Maëlys, et ne reçoit pas de réponse. Le 30 août, il lui envoie un dernier SMS: «Pas le temps en ce moment, mais t'inquiète!» Maëlys est morte depuis quatre jours. Le lendemain, il est placé en garde à vue.

Laure a beau avoir fréquenté Lelandais entre mai et août 2017 - période pendant laquelle il a tué Arthur Noyer et agressé sexuellement deux petites filles, - elle assure à Me Boguet, avocat du père de Maëlys, qu'elle n'a rien perçu de particulier dans le comportement de son partenaire. «Il n'a jamais fendu la cuirasse», témoigne-t-elle.

L'infirmière ne savait quasiment rien sur lui, seulement le «strict minimum». Lelandais était si peu disponible qu'elle se doutait bien qu'il fréquentait une autre femme en même temps qu'elle, une certaine Céline. Laure, elle, avoue qu'elle accourait dès que l'ex-militaire claquait des doigts et qu'elle devait être disponible pour lui, même quand il débarquait sans prévenir.

Nordahl Lelandais est jugé pour le meurtre de Maëlys de Araujo et pour des agressions sexuelles sur deux petites-cousines. Il a été condamné en mai à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre du caporal Arthur Noyer.