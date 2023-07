Danemark: Elle découvre un marsouin dans la forêt à 70 km du rivage

Une randonneuse a fait une découverte macabre et inattendue au milieu d’une forêt de Brande, dans la péninsule de Jutland, au Danemark, il y a une semaine. Alors qu’elle se promenait à environ 70 km de la côte la plus proche, elle a découvert le cadavre d’un marsouin d’une cinquantaine de kilos et d’un mètre septante de longueur, relaie 7sur7, d’après des informations des médias allemands. Que faisait donc cet animal marin au milieu de la forêt, si loin des étendues d’eau?

Une autopsie a révélé que le mammifère était mort de causes naturelles. Il aurait souffert de graves complications lors d’un accouchement et son état se serait détérioré rapidement à cause des pertes de sang, de la déshydratation et de l’épuisement. Il souffrait également d’une infection.