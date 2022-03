Elle décroche son premier succès à 14 ans

L'Américaine Madison Keys est devenue lundi la 7e plus jeune joueuse de l'histoire à remporter un match sur le circuit WTA, lors du tournoi de Ponte Vedra Beach.

Autre modèle de précocité, la Suissesse Martina Hingis a remporté son premier match à l'âge de 14 ans et 3 jours, contre Patty Fendrick à Zurich. En 1997, elle devenait la plus jeune joueuse de tous les temps à remporter un tournoi du grand Chelem, en l’occurrence l’Open d’Australie, à 16 ans, 3 mois et 26 jours. La même année, à 16 ans, 6 mois et 1 jour, elle devenait la plus jeune numéro un mondiale de l'histoire du tennis.