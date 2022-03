Delphine Wespiser : Elle dénonce les «maires aux mains baladeuses»

Miss France 2012 est revenue sur certaines mauvaises expériences de son règne. Delphine Wespiser a taclé les élus.

Avec le temps, Delphine a raconté qu’elle avait appris à réagir. «Maintenant, je sais comment faire. Quand je sens que la main descend ou veut descendre, je la remets en place et je le regarde. Je ne dis rien, je remonte la main fermement et la personne comprend», a-t-elle affirmé en précisant que ces situations devenaient de plus en plus rares la concernant. «C’était surtout souvent le cas avec les jeunes miss. Ils savent qu’on n’ose rien dire».