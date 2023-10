Elle détrousse son sugar daddy pendant un concert de U2

Un passage aux toilettes un peu long

Le quinquagénaire a donné à Hailey McNally le code du coffre, qui contenait environ 50 000 dollars en cash et 7 000 dollars en pièces de poker. Samedi soir, la jeune femme a rejoint son partenaire et les amis de celui-ci au concert de U2, à la Sphere. Après environ 15 minutes de show, l’homme a remarqué que le prétendu passage aux toilettes de son accompagnante commençait à être long. Il lui a écrit un message pour s’assurer que tout allait bien, mais n’a reçu aucune réponse.

Trente-cinq minutes plus tard, l’individu a fini par appeler le service de sécurité de l’hôtel, demandant que l’accès à sa chambre soit verrouillé. Trop tard: Hailey McNally avait déjà vidé le coffre-fort de tout son contenu. Trahie par des caméras de surveillance, la jeune femme a été arrêtée le mardi 17 octobre. Elle a expliqué à la police que sa victime s’était montrée «sexuellement agressive et qu’il la touchait de manière inappropriée». Lors d’une perquisition chez la suspecte, les enquêteurs ont retrouvé 11 700 dollars en cash et 5 200 en jetons de casino.