France : Elle devient grand-mère et… accouche de son cinquième enfant le lendemain

La maternité de Lons-le-Saunier (Jura) abrite une petite famille particulière, depuis quelques jours. Lundi, Dylan Cluzel est devenu papa d’une petite Zaynah. Là où l’histoire sort du commun, c’est que la maman du jeune homme de 19 ans a elle-même accouché le lendemain, dans le même hôpital. Lundi, Jessica Jourdan a en effet donné naissance à un garçon prénommé Maylone. Le petit vient compléter une fratrie composée de Dylan, Timéo (10 ans), Noah (8 ans) et Kays (1 an).

Jessica, 39 ans, explique avoir découvert en septembre qu’elle attendait un cinquième enfant. Dylan et sa compagne Célia, eux, ont appris en juillet qu’ils allaient devenir parents. «Cela a été un sacré choc pour tout le monde. Très vite, je me suis dit que j’allais élever mon enfant et sans doute beaucoup m’occuper de ma petite-fille en même temps», raconte la trentenaire au «Progrès». Dylan, lui, peine à prendre la mesure de ce qui est arrivé: «Je réalise seulement maintenant qu’en l’espace d’une journée, j’ai eu une fille et un petit frère», confie-t-il.