Elle devient millionnaire et réalise le dernier rêve de son mari

Penny Reep sortait d’un rendez-vous chez le dentiste quand elle a eu l’idée de s’arrêter dans un magasin de Chicora (Pennsylvanie) pour jouer à la loterie, le 16 octobre. L’Américaine de 50 ans a acheté plusieurs billets à gratter, dont un à 30 dollars offrant un gain potentiel de 3 millions. «J’ai gratté le ticket, et je me suis dit que je ne devais pas voir correctement», raconte Penny. Après avoir scanné le billet, la quinquagénaire a compris qu’elle ne rêvait pas: elle venait de toucher le jackpot, raconte CBS News .

«Je me suis accrochée au comptoir et j’ai commencé à pleurer. J’avais une douleur dans la poitrine et j’avais l’impression que le sol se dérobait sous mes yeux», se souvient l’heureuse gagnante. Trois jours plus tard, l’Américaine est allée réclamer son gain, avec une idée bien précise en tête. Penny compte en effet se servir de cet argent pour réaliser le rêve de son mari Patrick, atteint d’une forme de cancer «très rare» et incurable. Le couple va donc prochainement s’envoler pour l’Alaska. «Cela a toujours été un rêve irréalisable. Maintenant, je vais pouvoir lui donner tout ce qu’il a toujours voulu», s’émeut Penny.

Patrick a appris en 2021 qu’il souffrait d’une maladie incurable et qu’il était condamné à moyen terme. «Nous ne savons pas combien de temps nous avons avec lui. Il ne peut plus travailler et j’essaie de m’occuper de lui, mais j’ai aussi des problèmes de santé», confie la quinquagénaire. Le couple compte également profiter de cet argent pour rendre visite à ses petits-enfants dans le Massachusetts et faire plaisir à des proches. «Cela a été vraiment dur mentalement, physiquement, financièrement, émotionnellement. Et maintenant nous pouvons rendre la pareille aux gens qui nous ont aidés dans les moments les plus difficiles», se réjouit Penny.