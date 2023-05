Etats-Unis: Elle dit oui à l’amour de sa vie, la mort frappe cinq heures après

Samantha Miller et Aric Hutchinson venaient de s’unir quand le drame est survenu.

Ce qui devait être le plus beau jour de sa vie s’est avéré être le dernier. Vendredi à Folly Beach (Caroline du Sud), Samantha Miller, 34 ans, a célébré son mariage avec son bien-aimé, Aric Hutchinson. La noce s’est déroulée à merveille et en fin de soirée, cinq heures après s’être dit oui, les jeunes mariés ont quitté la fête dans une voiturette de golf, accompagnés de deux autres personnes. Selon CNN , le groupe a eu le malheur de croiser la route d’une automobiliste qui conduisait en état d’ébriété.

Jamie Lee Komoroski, 25 ans, a percuté la voiturette de golf, qui a été projetée à environ 90 mètres avant d’effectuer plusieurs tonneaux, selon un texte publié sur GoFundMe par la mère du marié. Le véhicule du couple, qui avait été décoré avec des canettes et un panneau «Just Married», «était passablement abîmé et se trouvait sur le côté», a expliqué de son côté Andrew Gilreath, chef de la police locale. Samantha n’a pas survécu au choc.

Les trois autres personnes se trouvant à bord de la voiturette ont été blessées, dont deux grièvement. C’est le cas du marié: il a souffert de plusieurs fractures, d’un traumatisme crânien et a dû subir au moins une opération de chirurgie reconstructive. «On m’a donné l’alliance d’Aric dans un sac en plastique à l’hôpital, cinq heures après que Sam l’a passée à son doigt et qu’ils ont prononcé leurs vœux. Aric a perdu l’amour de sa vie», a ajouté Annette Hutchinson, la mère du marié.

La collecte de fonds lancée pour aider la famille de Samantha à financer son enterrement avait déjà récolté plus de 380 000 dollars mardi matin. La suspecte a été arrêtée et mise en examen pour homicide par négligence et conduite en état d’ébriété ayant provoqué de graves blessures. Selon les autorités, la jeune femme conduisait à 100 km/h dans une zone limitée à 40 km/h.