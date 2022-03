Elle écrit aux toilettes

Mariah Carey (38 ans) a révélé son secret durant l’émission de télévision britannique «This Morning».

«Pour ma chanson «Hero», j’étais en studio lorsque quelqu’un a évoqué le film avec Dustin Hoffman qui porte ce titre. Je me suis absentée aux toilettes, et, quand je suis revenue, ma chanson était prête!».

La diva américaine a en effet laissé son image glamour de côté pour l’occasion. «Parfois, je me réveille au beau milieu de la nuit, j’ai une idée et je dois me lever et l’enregistrer aussitôt avant que je ne l’oublie!».