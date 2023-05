Etats-Unis: Elle écrit un livre sur la mort de son mari, alors qu’elle l’aurait empoisonné

Elle avait intitulé son livre «Es-tu avec moi?» et, en mars dernier, elle avait couru les médias locaux pour faire la promotion de son bouquin. Kouri Richins expliquait alors avoir écrit cet ouvrage pour aider ses trois enfants à surmonter la mort de leur père. Or, il semble que l’Américaine de 33 ans ait quelque chose à voir avec ce drame, survenu le 4 mars 2022. Lundi, elle a en effet été arrêtée à Kamas (Utah) et mise en examen pour meurtre: la mère de famille est soupçonnée d’avoir empoisonné son époux, Eric, qui était âgé de 39 ans.