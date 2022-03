Etats-Unis – Elle enferme ses enfants dans le placard: 2 morts

États-Unis : Elle enferme ses enfants dans le placard: 2 morts

Deux enfants sont morts dans l'Indiana après avoir été enfermé par leur mère dans un placard pendant plusieurs heures avec trois autres de leurs frères et soeurs.

Edyan Farah, 28 ans, a expliqué à la police qu'elle avait enfermé sa fille de 7 ans, ses jumelles de 5 ans, son garçon de 3 ans et un bébé de 11 mois dans un placard de 1,8 mètre de long sur 60 cm de profondeur, rempli de vêtements et d'autres objets, lundi à 6h du matin. Elle a ensuite «placé un grand lit devant la porte de manière à enfermer les enfants», avant de quitter son appartement d'Indianapolis pour aller discuter avec un voisin, indique un compte-rendu de la police.

La femme a déclaré aux enquêteurs qu'elle n'était revenue dans l'appartement que dix heures plus tard, à 16h20. Elle a alors constaté qu'une de ses jumelles et son garçon de 3 ans étaient «raides» et «avaient perdu connaissance», a indiqué la police. Edyan Farah a alors emmené les deux enfants inanimés dans une pièce où elle les a laissés pendant quatre heures, avant que les voisins, alertés par son comportement et son refus de les laisser entrer, n'appellent son oncle. Ce dernier a prévenu la police après être entré dans l'appartement.