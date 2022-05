Etats-Unis: Elle enquête sur une attaque de chiens, les mêmes animaux la tuent

États-Unis : Elle enquête sur une attaque de chiens, les mêmes animaux la tuent

Une Américaine de 58 ans a été tuée par sept chiens, vendredi. La victime était justement chargée d’enquêter sur des faits similaires survenus quelques jours plus tôt et impliquant ces mêmes canidés.

Employée de longue date du Département de la santé publique de l’Alabama, Summer Beard était en mission, vendredi. L’Américaine de 58 ans était chargée d’enquêter sur un incident survenu plus tôt dans la semaine: une femme avait été attaquée par une meute de chiens. Arrivée à Red Bay, une zone rurale près de la frontière avec le Mississippi, la quinquagénaire a cherché à entrer en contact avec la propriétaire des animaux en question. C’est là qu’elle a elle-même été attaquée et tuée par ces mêmes chiens.

Alertés de la présence d’un véhicule suspect dans le coin, des policiers sont arrivés sur les lieux et ont surpris sept chiens qui étaient en train de s’en prendre aux habitants. Dans la foulée, les officiers ont découvert le corps de Summer. Certains animaux ont dû être euthanasiés en raison de leur dangerosité. La propriétaire des canidés, âgée de 39 ans, a été arrêtée et mise en examen pour homicide involontaire et détention de chiens dangereux. Elle a été incarcérée dans la prison du comté de Franklin.