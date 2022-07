Au Luxembourg : Elle entend les cambrioleurs tenter d'entrer chez elle au milieu de la nuit

Des mesures de prudence

Fermez bien portes et fenêtres, y compris dans le garage et à la cave, en cas d'absence et ne laissez pas les clés sur les serrures. Si vous en avez un, activez votre système d'alarme, même pour une courte absence. Éclairez votre domicile en fin de journée et informez vos voisins en cas d'absence longue durée. Vous pouvez aussi en informer la police, en vous inscrivant au service gratuit «Départ en vacances». Enfin, si vous voyez quelqu'un de suspect en repérage dans votre rue, prévenez les autorités. Avec tout ça, un éventuel cambrioleur y réfléchira à deux fois avant de tenter d'entrer chez vous.