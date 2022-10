Solange Knowles : Elle entre dans l'histoire de la musique, Beyoncé la félicite

La famille Knowles vient de marquer encore davantage l’histoire de la musique aux États-Unis. Et cette fois, ce n’est pas grâce à Beyoncé, mais grâce à sa petite sœur, Solange. Jeudi dernier, elle a en effet présenté une partition de sa création au New York City Ballet. Ce qui fait d’elle la première Afro-Américaine à composer une œuvre musicale pour la vénérable institution.

Solange Knowles, 36 ans, a partagé son émotion sur Instagram via plusieurs clichés portant la légende: «Le cœur tellement rempli». Sur un cliché, on découvre l’artiste tendrement enlacée par sa grande sœur, Beyoncé, avec leur maman Tina. La femme de Jay-Z a par ailleurs réagi au succès de sa frangine, également sur Instagram .

Elle a dit toute son admiration, dimanche: «Ma sœur bien-aimée, il n’y a pas de mots pour exprimer la fierté et l’admiration que j’ai pour toi. Tu es une visionnaire et une personne unique. Félicitations d’être la première femme afro-américaine à composer pour le New York City Ballet. La pièce que tu as composée est phénoménale. Je t’aime profondément». Beyoncé a encore ajouté, sur le ton de plaisanterie: «Puis-je vous suggérer de ne pas emmerder ma sœur».