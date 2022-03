Elle envoie un SMS toutes les deux minutes

Une étude menée lors du second trimestre 2008 sur 50 000 utilisateurs de téléphones mobiles par l’institut «Nielsen» montre que les adolescents américains âgés entre 13 et 17 ans sont très friands de SMS. Ils en auraient envoyé en moyenne 1 742 par mois. La moyenne nationale pour chaque utilisateur de téléphone mobile se situe à 357 messages et 204 appels par mois.