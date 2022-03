Cadavre de Whitney Houston : «Elle est carrément encore canon, hein!»

Un policier aurait tenu des gestes et des propos «déplacés» en soulevant le drap recouvrant le corps de la chanteuse Whitney Houston, le 11 février 2012. Un de ses collègues intente une action en justice.

Le geste ou les réflexions auxquels s'est livré le 11 février 2012 l'inspecteur de police de Beverly Hills, Terry Nutall, au Beverly Hilton Hotel où la diva de la pop a été trouvée morte dans son bain, n'avaient «aucune légitimité», indique le rapport transmis à la justice par le plaignant et publié mardi dans la presse. Le médecin légiste avait conclu que Whitney Houston, âgée de 48 ans, était morte accidentellement par noyade, à la veille des Grammy Awards, et que l'absorption de cocaïne associé à un problème cardiaque avaient contribué au décès de la chanteuse.

Dans sa plainte, publiée par le Los Angeles Times le 11 septembre, Brian Weir déclare avoir été privé de plusieurs avantages après avoir dénoncé à ses supérieurs la présumée mauvaise conduite de son collègue. Il accuse la ville de Beverly Hills et son service de police de s'être «vengés» en lui retirant ses fonctions dans les unités SWAT et K-9, en lui supprimant des heures supplémentaires payées et en le harcelant. Weir a subi et continuera de subir des dommages économiques et non-économiques. Il souffre notamment d'anxiété et sa réputation a été ternie, indiquent les documents.