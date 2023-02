Booba clashe Jazz Correia : «Elle est en décomposition et ose encore proposer des soins pour la peau»

«Elle est en décomposition et ose encore proposer des soins pour la peau. C’est une caméra cachée, ce n’est pas possible», a tweeté le rappeur Booba, le 5 février 2023, en joignant une vidéo d’une story de Jazz Correia montrant son visage brûlé alors qu’elle vante les bienfaits de soins pour la peau dans le cadre d’un placement de produit. La pique du rappeur, ennemi juré des «influvoleurs», a eu un grand impact auprès de sa communauté. «C’est un prank, sa pub», «Ça prouve que le but est de vendre leur produit merdique pour faire de l’argent», «Plus c’est gros, plus ça passe» «Elle est défigurée et a le culot de donner des conseils pour avoir une belle apparence», peuvent être lus parmi les centaines de commentaires.