Point de vue - Elle est mannequin lingerie et asexuelle

«Je ne ressens pas d’attraction sexuelle ni romantique. Je ne tombe pas amoureuse, je n’ai pas de relation amoureuse. Je ne sors avec personne, je n’ai ni petit ami ni copine», affirme Yasmin Benoit. Le mannequin britannique de 25 ans assume son corps et en tire profit, mais elle met complètement de côté le désir et l’attraction sexuelle. En effet, depuis 2017, elle se déclare asexuelle et est devenue une activiste concernant ce sujet.