En France : «Elle est passée, elle est passée!»: une baleine coincée a été sauvée

«On l’a vue sortir, c’était magique! Y a pas de mots pour définir ça, je pense qu’on ne verra ça qu’une fois dans notre vie», lance Grégory Perissel, venu voir avec ses enfants le cétacé de sept à dix mètres de long prisonnier du fleuve la Rance, près de la ville de Saint-Malo. «Ce qui m’a impressionné? Sa taille, le bruit que ça fait quand ça éjecte l’eau et l’air de son corps, c’est pas descriptible».

Plusieurs associations de protection de la nature, la gendarmerie maritime et des scientifiques s’étaient mobilisés en faveur de l’animal lors de cet événement jamais vu depuis la mise en service du barrage en 1966.

Bénévoles et professionnels s’affairaient depuis jeudi matin, avec des embarcations, pour tenter de guider l’animal vers la haute mer, en vain jusqu’à vendredi en milieu de journée et l’annonce officielle de son passage vers la mer et la liberté.