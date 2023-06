Hawaï: Elle faisait une confiance aveugle à son GPS, elle finit à l'eau

Que se passe-t-il dans le port d’Honokohau? Un mois jour pour jour après un premier incident au même endroit, une automobiliste a de nouveau emprunté par erreur la rampe d’embarquement, lundi 29 mai. «Le véhicule a ensuite quitté la plateforme et s’est retrouvé dans les eaux profondes», raconte la police hawaïenne dans un communiqué. Selon Hawaii News Now, la conductrice a aveuglément suivi son GPS et a cru avoir affaire à une «grosse flaque d’eau».