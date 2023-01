Surprise au Zimbabwe: Elle fait 8 000 km pour rejoindre son petit ami à son bal de promo

C'est ce qui s'appelle une incroyable surprise! Elodie, une jeune étudiante anglaise de 19 ans, n'a pas hésité à accomplir un voyage en avion d'une trentaine d'heures, entre le Royaume-Uni et le Zimbabwe, pour rejoindre son petit ami, Jack (18 ans), à son bal de promo. La jeune femme a pris la précaution de désactiver tous les paramètres de localisation sur son téléphone pour que sa venue au Zimbabwe ne soit pas découverte. Elle ne se doutait pas que sa vidéo connaîtrait un tel succès (NDLR: plus de six millions de vues).

«Mes amis les plus proches sont venus me chercher à l'aéroport et je suis restée avec eux la nuit précédente. Je me suis préparée pour le bal, j'avais acheté une robe à l'avance, a témoigné Elodie. Dans l'avion, j'ai désactivé ma localisation sur tous les médias sociaux… Jack n'avait vraiment aucune idée de ce qui allait se passer».