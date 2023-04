Entraînement sportif: Elle fait dix pompes par jour pendant trois ans et voici le résultat

«Facile à faire tous les jours»

«J’avais abandonné tellement de défis sportifs où vous étiez censé ajouter une pompe de plus chaque jour, changer la quantité de pompes tous les deux jours ou faire différents types de pompes. À chaque fois que j’ai abandonné, je me suis retrouvée avec une question: qu’est-ce qui ne va pas chez moi? Je me sentais faible. J’avais l’impression que je ne serai jamais capable de faire ces stupides pompes. Le 18 février 2020, j’ai décidé d’être cohérente et persévérante et d’avancer pas à pas vers mon objectif. J’ai commencé à faire 10 pompes tous les jours, quoi qu’il arrive», écrit-elle sur Instagram, 3 ans après. «Et 10 pompes, c’est ce quelque chose que je peux faire facilement tous les jours.» Et sans avoir besoin de se rendre à la salle de sport.

Force physique et mentale

En effet, en février 2023, elle publie une vidéo des résultats sur sa condition et sa transformation physique. «Mes bras et mon tronc ont maintenant des muscles visibles, ce que je n’avais jamais eu. Je me sens forte et confiante», commente-t-elle. «Mais honnêtement, les changements mentaux sont encore plus significatifs. Derrière ce défi, il s’agit de se concentrer sur les choses positives, de célébrer les petites victoires, d’apprendre quelque chose de nouveau. Il ne s’agit pas seulement de faire 10 pompes. Pour moi, c’est un symbole de non-abandon. J’ai pu me tenir à cette nouvelle routine parce qu’elle était inspirante et facilement accessible, ce qui est important».