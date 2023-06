Tony Awards: Elle fait fureur avec un plastron donnant l'illusion de la nudité

1 / 9 Lupita Nyong’o a fait fureur aux Tony Awards. AFP L'actrice portait un plastron moulé sur son propre buste. AFP La tenue donnait l'illusion de la nudité. AFP

La mode est aux vêtements révélateurs, dévoilant au maximum le corps de la femme. Un look que les stars à l’instar de Lupita Nyong’o n’hésitent pas à s’approprier pour défiler sur le tapis rouge. À l’occasion des Tony Awards, l’actrice a en effet pleinement embrassé la tendance en portant un plastron argenté, une pièce qui va bien au-delà d’un simple choix vestimentaire.

Aimez-vous les vêtements qui envoient un message? Oui! Sur le tapis rouge et au quotidien. Oui, mais pas sur moi. Je trouve que ça passe sur un tapis rouge. La plupart du temps, je trouve que cela va trop loin. Non, moins, c’est plus.

«Je me sens plus forte et plus courageuse»

Spécialement créée pour Lupita Nyong’o par l’artiste pakistanaise Misha Japanwala, l’insolite pièce a la particularité d’avoir été moulée et façonnée sur le propre corps de l’actrice, comme l’explique cette dernière sur Instagram.

«Les créations de Misha Japanwala sont fondées sur le rejet et la déconstruction de la honte liée à son propre corps», écrit Lupita Nyong’o sur Instagram. Et d’ajouter: «Dans son processus artistique, elle crée une représentation fidèle et réaliste du corps, tel un acte de résistance, pour insister sur le fait que nous avons le droit d’être libre dans notre corps». Un post que Lupita Nyong’o a titré: «Une expérience physique extérieure, dénuée de honte».

L’actrice associe le plastron à un costume noir et à un faux tatouage sur la tête. GETTY IMAGES VIA AFP

Un plastron porteur de message

Lupita Nyong’o n’est cependant pas la première célébrité à faire sensation en arborant un plastron signé Misha Japanwala. Avant elle, Cardi B avait adopté une création de l’artiste dans son clip du morceau «Rumours».

La rappeuse a également fait réaliser un moulage de son corps par Misha Japanwala, alors qu’elle était enceinte.

Les moulages de la créatrice visent à envoyer un message, ce qui n’est pas sans susciter la critique. «Tous les jours, je reçois des commentaires et des messages disant que mon travail n’est pas en accord avec notre culture musulmane», déclare l’artiste au magazine Vice.