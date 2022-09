Tennis – US Open: Elle fait le buzz en buvant, encore, une bière cul sec à l’US Open

Megan Lucky a trouvé un moyen de faire parler d’elle à peu de frais à New York. Spectatrice assidue de tennis, elle sait accrocher le regard des cameramen qui filment le public pendant les matches de l’US Open. L’an dernier, cette habitante du New Jersey avait attrapé la bière de son petit ami dès qu’elle s’était vue sur le grand écran du stade et l’avait siphonnée d’un coup.